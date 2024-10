Reta final do Brasileirão: Veja a situação dos times paulistas

O Brasileirão 2024 está a nove rodadas do seu fim (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/10/2024 - 07:45 • São Paulo (SP)

O Campeonato Brasileiro 2024 está a nove rodadas do fim. Com os resultados da rodada do final de semana, os quatro grandes paulistas na Série A afunilam as possibilidades na competição. Entenda a situação dos quatro paulistas no torneio nacional.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Palmeiras

O Palmeiras, que estava embalado em uma sequência de vitórias na competição, tropeçou contra o Bragantino e ficaram empatados no no Nabi Abi Chedid, por 0 a 0. A equipe de Abel Ferreira, que briga pelo título, vê o líder Botafogo abrir uma nova vantagem de três pontos e permanece como vice-líder no Brasileirão. De acordo com o departamento de matemática da UFMG, o Verdão tem 25,2% de chances de faturar o título nacional, enquanto o Fogão tem 62%. Vale ressaltar que as equipes ainda terão o confronto direto o que pode mudar o cenário final.

O Bragantino, por sua vez, luta por uma vaga na Copa Sul-Americana e busca se afastar ao máximo do Z4 na tabela. Após as 29 rodadas, a equipe de Bragança Paulista soma 34 pontos na 13ª posição, apenas um ponto atrás do Criciúma, que ocupa a última vaga de classificação para o torneio continental. A probabilidade da vaga para o Massa Bruta é de 39,6%.

Corinthians

Por outro lado, o Corinthians vê a situação cada vez mais complicada na zona de rebaixamento. O Timão sofreu o empate, nos acréscimos, com o Internacional e deixou escapar três pontos fundamentais na competição. O momento da equipe de Ramón Diaz é delicado, ao cair uma posição, se encontra em 18º na tabela com 29 pontos, a mesma quantidade que o Vitória - primeiro colocado no Z4. O Alvinegro aumentou as chances de cair para a Segunda Divisão para 62,1%. Logo a frente tem o Cuiabá, vice-lanterna, com 77,4% e em seguida o laterna Atlético-GO com 98,8%.

O Corinthians que disputa duas semifinais, na Copa do Brasil contra o Flamengo e na Sul-Americana contra o Racing, pode ter dificuldades em dividir as atenções entre as três competições.

São Paulo

O São Paulo vem de uma dolorosa derrota para o Cuiabá, na Arena Pantanal, por 2 a 0. Apesar do resultado negativo, o Tricolor ainda tem boas expectativas para a reta final e segue na busca por uma vaga direta na Copa Libertadores. A equipe de Zubeldía ocupa a quinta posição na tabela com 47 pontos, com isso chega a 65,6% de chances de disputar a competição continental no próximo ano. Nas rodadas seguintes, o Tricolor irá enfrentar o Vasco, Criciúma, Bahia e Athletico-PR.