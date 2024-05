Renato Gaúcho é resgatado após ficar ilhado em hotel no Rio Grande do Sul por conta das chuvas

Renato Gaúcho foi resgatado após ficar ilhado em hotel no Rio Grande do Sul (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 15:47 • Porto Alegre (RS)

Técnico do Grêmio, Renato Gaúcho ficou ilhado no hotel em que mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por conta das chuvas que afetam a região. No entanto, o comandante foi resgatado em um vídeo publicado por Carol Portaluppi, filha do ex-jogador.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

- Estou postando aqui meu pais, porque eu estava tão angustiada que não queria compartilhar com vocês o que eu estava sentindo! Deus, obrigada, não estou em contato com ele porque ele está sem telefone - disse Carol em uma de suas redes sociais.

No último domingo (5), o treinador do Imortal estava sem energia e com pouca bateria no celular, o que dificultou sua comunicação com outras pessoas. No entanto, o profissional está bem apesar do susto vivido.

Devido as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, Grêmio, Internacional e Juventude não disputaram a última rodada do Brasileirão. Além disso, as equipes tiveram seus confrontos da Copa do Brasil adiados.