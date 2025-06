O Novorizontino recebeu o Cuiabá na tarde do último domingo (15) e conquistou sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro da Série B. O Tigre do Vale não tomou conhecimento do adversário e aplicou 3 a 0 no Dourado.

Um dos destaques da partida foi o atacante Airton, que retornou ao time após um período afastado por lesão. Ele ficou em campo por 25 minutos e teve participação direta no resultado: sofreu o pênalti que foi convertido e marcou, de cabeça, seu primeiro gol pelo clube. Airton celebrou o retorno aos gramados com gol e vitória.

— Muito feliz com essa minha volta. Graças a Deus, pude ajudar a equipe a conquistar essa importante vitória. Estou feliz demais por marcar esse gol logo no meu retorno — isso traz uma confiança muito grande. É sempre difícil ficar fora, e esse período sem poder jogar foi muito complicado, mas, graças a Deus, agora estou totalmente recuperado e espero poder ajudar muito o Novorizontino na sequência da Série B — disse.

Com a quinta vitória seguida, o Novorizontino chegou aos 25 pontos e encostou no líder Goiás, que tem 26. Além da boa sequência de resultados, o Tigre também tem conseguido se impor jogando em casa. Dos sete jogos que fez como mandante, venceu cinco e empatou dois. Airton avaliou o momento da equipe e destacou a importância de fazer valer o mando de campo.

— O nosso time vem de uma boa sequência de vitórias, e isso nos colocou dentro do G4, brigando pela liderança. Sabemos que precisamos manter um alto nível de atuação para continuar nessa posição, e os jogos em casa serão fundamentais. Temos que nos impor jogando no nosso campo, com o apoio da nossa torcida, e sempre buscar a vitória — concluiu.

O Novorizontino volta a campo no dia 23 de junho, em Ponta Grossa, para enfrentar o Operário. A equipe paranaense vive um momento diferente em relação ao Tigre e luta para se afastar da parte de baixo da tabela da Série B.

Próximos jogos do Novorizontino

Operário-PR x Novorizontino - 23/06

Novorizontino x Amazonas - 29/06

Botafogo-SP x Novorizontino - 06/07

Novorizontino x América-MG - 12/07

Remo x Novorizontino - 19/07