O clube macaense, com apoios do Cano e da equipe de Cabo Frio, acusaram irregularidade na escalação do jogador Yuri Ferreira em sete partidas da competição. A situação passou para as mãos da juíza Renata Mansur Fernandes Bacelar, presidente do TJD-RJ. Uma decisão pela perda dos pontos poderia levar o America à Terceira Divisão do Carioca.