Enquanto o pupilo não está bem no Santos, Felipão também não vive sua melhor fase. Longe disso: no comando do Atlético, o treinador disputou nove confrontos, empatou quatro e perdeu cinco. Na última quarta-feira (2), o Galo foi derrotado pelo Palmeiras, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Mineirão.