- Eu sou um jogador com uma boa leitura de jogo, é um aspecto importante meu. Tenho uma boa leitura, boa liderança. Eu sou um zagueiro que não sou muito alto, muito forte, então acabo compensando em outros aspectos. Gosto de ter bola, me sinto confortável jogando com bola. Se for para sofrer, vamos sofrer. Se for para marcar com bloco baixo em cima da área, vamos fazer isso. Se o jogo pede para rebater, eu vou rebater. Se pede para jogar entrelinhas, vou jogar entrelinhas - finalizou.