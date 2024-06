Postura de Deyverson incomoda funcionários e atletas nos bastidores do Cuiabá; entenda a crise

Deyverson em ação durante treino do Cuiabá nesta semana (Divulgação/Cuiabá)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 18:52 • Cuiabá (MT)

Reintegrado ao Cuiabá, Deyverson tem irritado seus companheiros e funcionários do clube por conta de suas posturas nos treinamentos. Segundo o "ge", o atacante apresenta dores que não são explicadas em exames médicos e má vontade para realizar atividades no dia a dia.

Na última terça-feira (4), o atleta fez um treino separado do grupo que se preparava para encarar o Vitória, pelo Brasileirão. Existe a expectativa pelo retorno aos gramados do centroavante com a camisa do Dourado no fim de semana diante do Criciúma.

Deyverson pode voltar a jogar após quase dois meses afastado por não renovar o seu contrato com o Cuiabá, que se encerra no fim do ano. Em abril, o presidente Cristiano Dresch tinha dito que o atacante não entraria mais em campo até que um novo vínculo fosse firmado.

No entanto, o Dourado se encontra na lanterna do Campeonato Brasileiro com cinco derrotas em cinco jogos disputados. E o clube conta com os esforços de seu artilheiro para se livrar da degola no fim da temporada.

No Brasileirão, o Cuiabá não marcou nenhum gol, o que evidencia uma crise no setor ofensivo e a necessidade de contar com Deyverson. Em recente entrevista ao "ge", Cristiano Dresch afirmou que a entidade precisava dos serviços do jogador.