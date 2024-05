Possível estreia de Romário, Futebol Solidário e Série B: veja os principais destaques do final de semana

(Foto: Wandré Silva/America FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 11:28 • São Paulo (SP)

As rodadas do Brasileirão seguem adiadas devido à tragédia no Rio Grande do Sul, mas isso não significa que o fã do esporte não tenha eventos futebolísticos para acompanhar no Brasil durante o final de semana. Abaixo, o Lance! separou eventos imperdíveis durante o sábado (25) e domingo (26).

➡️ Vai dar Brasil? Aposte no Lance! Betting e fature com a Copa América

POSSÍVEL REESTREIA DE ROMÁRIO

No domingo (26), às 15h, o América-RJ visita a Cabofriense pela Série B do Campeonato Carioca, e há chances de Romário, treinador da equipe, entrar em campo e fazer sua estreia pelo clube carioca. Ele não saiu do banco durante a vitória por 2 a 0 sobre o Petropólis. A partida será transmitida no Bandsports e no Canal Goat

➡️ Siga o Lance! Corinthians no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Timão

FUTEBOL SOLIDÁRIO

O Maracanã será palco do Futebol Solidário no domingo (26). O evento beneficente tem intenção de arrecadar dinheiro e doações para as vítimas das tragédias climáticas no Rio Grande do Sul. Ronaldinho Gaúcho e Cafú serão os capitães de cada equipe. A partida será transmitida na TV Globo, Sportv e Globoplay

R10 é atração no Futebol Solidário (Foto: Divulgação/Instagram)

SÉRIE B

A briga tanto pela liderança da Série B quanto na parte de baixa da tabela segue agitada. No sábado (25), Guarani e Paysandu lutam para deixar o Z4, enquanto no domingo (26), Ceará e Chapecoense buscam se aproximar da zona de classificação para a Série A.

➡️ Veja tabela com datas e horários de todos os jogos do Brasileirão