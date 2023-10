Os principais pontos considerados pelo clube paulista foram o gramado sintético da casa do rival alviverde e a proximidade do confronto com o próprio Peixe, que será na Vila. O clássico San-São acontece no dia 12 de novembro, e o São Paulo quer se acostumar ao ambiente. Vale destacar que o Tricolor ainda não venceu jogos fora de casa pelo Brasileirão e amarga a pior marca como visitante da história do torneio.