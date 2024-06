Por que o Couto Pereira foi escolhido para Grêmio x Internacional?

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 05:00 • Rio Grande do Sul (RS)

O Couto Pereira, em Curitiba, será o palco do aguardado clássico entre Grêmio e Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado (22), pela 11ª rodada do torneio.

Uma série de motivos envolveram a escolha do local, mas o principal é que o Couto Pereira é a "nova casa" do Grêmio, que é o mandante do jogo contra o Internacional. O Tricolor e o Colorado estão impossibilitados de utilizar seus estádios — Arena do Grêmio e Beira-Rio, respectivamente — em razão da tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul.

LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Por que o Grêmio escolheu o Couto Pereira?

A principal razão para a mudança é a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul, impactando severamente as instalações do clube. Segundo informado através de nota oficial, o Tricolor queria manter os jogos em Porto Alegre, mas as circunstâncias tornam isso inviável.

Outro fator determinante foi a exigência da Conmebol, para jogos de Libertadores, por estádios que estejam a até 150 quilômetros de um aeroporto internacional em operação. Esta e outras obrigações só podem ser atendidas por estádios localizados em outros estados. O Estádio Couto Pereira, portanto, foi escolhido por atender todos os requisitos necessários para a realização de jogos internacionais.

Discordância entre Grêmio e Internacional

Mandante do jogo do primeiro turno do Brasileirão, o Grêmio propôs que o clássico contra o Internacional fosse disputado em campo neutro. No segundo turno, com mando do Colorado, a prática seria repetida.

Contudo, os rivais não entraram em acordo, e o Inter preferiu manter o duelo do segundo turno marcado para o Beira-Rio. Com isso, o Grêmio se viu na obrigação de utilizar o Couto Pereira, sua casa atual.

Mais informações do Grenal

As equipes protagonizam o Grenal 442 neste sábado (22), a partir das 17h30.