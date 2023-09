Em sua última partida, a Ponte Preta empatou com o Vila Nova, por 1 a 1, o jogo ficou marcado pelas grandes defesas do goleiro Caíque França. Com este resultado a Macaca aumentou para três partidas, sua sequência sem vitórias, com uma derrota para o Guarani e dois empates para Sampaio Corrêa e Vila Nova respectivamente. Na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta não vive bom momento, e faz campanha irregular, o clube é o atual 15º colocado com 12 empates, nove derrotas e sete vitórias. Os torcedores da Ponte Preta sofre com a oscilação do time, na atual temporada a Macaca vive altos e baixos. Para o jogo, o técnico da Ponte Preta, Pintado não conta com o zagueiro considerado titular, Fábio Sanches que sofreu uma lesão muscular. Além do lateral-direito Luiz Felipe que cumpre suspensão automática, após receber o terceiro amarelo durante o empate com o Vila Nova.