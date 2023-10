A Ponte Preta está rondando a zona de rebaixamento, com 34 pontos, e precisa da vitória para poder seguir fora da área de risco da tabela de classificação. Uma missão a qual a Macaca precisa para também interromper um jejum que vive de sete jogos dentro da competição. Mudanças devem acontecer na equipe comandada por João Brigatti na partida desta segunda-feira. Uma delas é a volta de Fábio Sanches ao time, o zagueiro já recuperado de uma lesão. Ele entrará na vaga de Mateus Silva, lesionado. Com Felipinho e Jeh suspensos, Ramon Carvalho e Pablo Dyego devem alinhar no time. Mas outros atletas também podem ter suas chances.