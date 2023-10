A Diadora, marca italiana de 'sportswear' e um dos principais players do mercado internacional de calçados e vestuários, é a nova fornecedora de material esportiva da Ponte Preta, que atualmente disputa a Série B do Brasileirão. Com o acordo, a marca passa a disponibilizar produtos de alta performance e promete uma revolução no estilo e qualidade dos uniformes da equipe esportiva, a partir da temporada de 2024.