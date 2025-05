Com a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil praticamente assegurada, o Botafogo enfrenta o Capital-DF a partir das 21h30 (de Brasília) desta quinta-feira (22) com um time essencialmente reserva. A vantagem construída no jogo de ida (goleada por 4 a 0 no Nilton Santos) dá ao técnico Renato Paiva a tranquilidade de preservar jogadores já de olho na partida com a Universidad de Chile, pela Libertadores.

continua após a publicidade

➡️Capital-DF x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Paiva tem mantido o discurso de que nada está decidido na Copa do Brasil, mas nem o mais pessimista torcedor do Botafogo acredita que o time possa perder por quatro gols de diferença em Brasília — resultado esse que levaria a disputa da vaga por pênaltis.

O próprio treinador, aliás, deixa transparecer que a classificação está mais do que bem encaminhada, a ponto de colocar em campo um time formado basicamente por reservas. A escalação do Botafogo, como de costume, não foi revelada, mas é certo que os únicos titulares que irão a campo são os que não sofrem com desgaste físico.

continua após a publicidade

Assim, a partida será uma oportunidade para jogadores que vêm sendo pouco utilizados tenham mais rodagem. Isso inclui o lateral Mateo Ponte e o meia Santi Rodríguez, que voltou a atuar após ficar um mês afastado dos gramados por causa de um trauma na perna esquerda.

Pelo lado do Capital, a intenção é fazer uma partida consistente diante do Botafogo para manter o embalo na Série D. O time mudou o treinador recentemente, com a chegada de Felipe Surian na vaga de Roberto Fernandes. Surian estreou no domingo, com vitória por 2 a 0 sobre a Luverdense pela Série D do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

Botafogo, de Rwan Cruz, goleou o Capital-DF no jogo de ida (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

CAPITAL-DF X BOTAFOGO

COPA DO BRASIL - 3ª FASE - JOGO DA VOLTA

📆 Data e horário: Quinta-feira, 22 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);

🚩 Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA);

🖥️ VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CAPITAL-DF (Técnico: Felipe Surian)

Reynaldo; Vinícius, Lucas Oliveira, Richardson e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho e Matheus Anjos (Tobinha); Romarinho (Falcão), Rikelmi e Matheusão.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

Léo Linck; Mateo Ponte, Danilo Barbosa, Jair e Marçal; Newton, Allan e Santi Rodríguez; Jeffinho, Elias Manoel e Nathan Fernandes.