Capital-DF x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

O Botafogo vai a Brasília nesta quinta-feira (22) enfrentar o Capital-DF em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. E o time de Renato Paiva entrará em campo, a partir das 21h30 (de Brasília) em situação confortável, já que goleou na partida de ida por 4 a 0. O jogo terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Data e Hora Quinta-feira, 22 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília) Local Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF) Árbitro Bruno Pereira Vasconcelos (BA) Assistentes Daniella Coutinho Pinto (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA) Var Leonardo Rotondo Pinto (MG) Onde assistir

A goleada na partida de ida dá ao Botafogo o direito de perder por até três gols de diferença para o Capital, que ainda assim o time estará classificado. Por causa disso, o técnico Renato Paiva vai mandar a campo um time recheado de reservas. A intenção é poupar os mais desgastados de olho na partida com a Universidade de Chile, na terça (27), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

O Capital, por sua vez, tem uma missão quase impossível no Mané Garrincha. Mas, com técnico novo — Felipe Surian substituiu Roberto Fernandes —, o time espera fazer um grande jogo e buscar pelo menos uma vitória.

Botafogo goleou o Capital e está bem encaminhado na Copa do Brasil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

✅ FICHA TÉCNICA

CAPITAL X BOTAFOGO

COPA DO BRASIL - 3ª FASE - JOGO DA VOLTA

📆 Data e horário: Quinta-feira, 22 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);

🚩 Assistentes: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Elicarlos Franco de Oliveira (BA);

🖥️ VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CAPITAL-DF (Técnico: Felipe Surian)

Reynaldo; Vinícius, Lucas Oliveira, Richardson e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho e Matheus Anjos (Tobinha); Romarinho (Falcão), Rikelmi e Matheusão.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

Léo Linck; Mateo Ponte, Danilo Barbosa, Jair e Alex Telles; Newton, Allan e Santi Rodríguez; Jeffinho, Elias Manoel e Nathan Fernandes.