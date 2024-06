Pedro Rocha comemora seu primeiro título da Copa do Nordeste

Pedro Rocha conquistou a Copa do Nordeste pela primeira vez (Foto: Divulgação/Fortaleza)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 23:11 • Rio de Janeiro (RJ)

A conquista da Copa do Nordeste foi mais do que especial para diversas personalidades dentro do Fortaleza. No caso de Pedro Rocha teve um gostinho a mais, uma vez que foi a primeira vez que o atacante levantou este troféu.

Pedro Rocha está no Fortaleza desde 2022. O título da Copa do Nordeste representa a segunda conquista do jogador com a camisa do Leão do Pici.

- Conquistamos ano passado o Campeonato Cearense e agora conseguimos novamente levantar mais uma taça da Copa do Nordeste pelo Leão. Pra mim é especial, pois é meu segundo título pelo clube e primeiro da Copa do Nordeste, uma conquista que tem um gosto diferente pra todos nós do grupo e para o torcedor - contou Pedro Rocha.

Em toda a sua passagem pelo Fortaleza, Pedro Rocha já esteve em campo em 41 partidas. Ao todo, o atacante marcou quatro gols e deu nove assistências.