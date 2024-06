Fortaleza conquista tricampeonato e empata com o Ceará em títulos da Copa do Nordeste

(Foto: Mateus Lotif)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 19:16 • Rio de Janeiro (RJ)

E o Fortaleza conseguiu, enfim, vencer uma decisão por pênaltis. Com 100% de aproveitamento, o Laion bateu o CRB e conquistou o tricampeonato da Copa do Nordeste. Agora, com três taças, a equipe empatou em títulos com o Ceará e ficou a um troféu de Bahia e Vitória, maiores campeões.

Agora é 3 a 3!

Com o título do Fortaleza, os dois rivais cearenses estão empatados em número de taças da Copa do Nordeste. O Fortaleza foi campeão em 2019, 2022 e 2024, enquanto o Vozão levou as taças em 2015, 2020 e 2023.

✅ FICHA TÉCNICA

CRB X Fortaleza

Final - Copa do Nordeste

🗓️ Data e horário: domingo, 9 de junho de 2024, às 16:30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Rei Pelé (AL);

📺 Onde assistir: SBT (Nordeste); ESPN e Star+.

🟨 Árbitro: Emerson Ricardo de Almeida (BA);

🚩 Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha (BA) e Daniella Coutinho (BA);

🖥️ VAR: Pablo Ramon Gonçalves (RN).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

CRB (Técnico: Daniel Paulista)

Matheus Albino, Hereda, Saimon, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; João Pedro, Falcão e Gegê; Facundo Labandeira, Léo Pereira e Anselmo Ramon.

Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo, Brítez, Kuscevic e Titi; Yago Pikachu, Matheus Rossetto, Zé Welison, Moisés e Bruno Pacheco; Lucero e Pochettino.

(Foto: Mateus Lotif)