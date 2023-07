>Assista aos jogos do seu clube do coração com aquela gelada! Copo Stanley a partir de R$120,00



Pedro Cella também analisou o confronto decisivo diante dos gaúchos onde, na visão do jogador, o importante é o Concórdia fazer a parte dele sem pensar nos demais resultados:



- É uma decisão. O Brasil de Pelotas está atrás da nossa equipe na tabela, mas ainda tem também chances de avançar. Precisamos ter foco total no jogo, sem ansiedade pelo o que acontece nos outros jogos. Um jogo onde precisamos de muita concentração e aproveitar as chances que tivermos. Estou preparado e o elenco também para buscarmos essa vaga.



Tendo atualmente 19 pontos e estando na quinta posição do Grupo 8, a equipe catarinense está atrás no saldo de gol de outro clube do estado, o Camboriú, última equipe da chave atualmente classificada.



Além disso, o CAC tem apenas um ponto a menos do que o terceiro (São Joseense) e o segundo colocado da chave, o Caxias, sendo que ambos se enfrentam na rodada derradeira da primeira fase. Com isso, basta vencer e o Concórdia estará, inevitavelmente, na próxima fase da Série D.