Fluminense e São Paulo promovem ação conjunta de incentivo à adoção de animais

Adversários desta quinta-feira (27) pelo Brasileirão, Fluminense e São Paulo farão uma ação conjunta no Maracanã para incentivar a adoção de animais. Antes do duelo, que acontece às 20h30, os times entrarão em campo com cachorros do Abrigo João Rosa, todos disponíveis para adoção responsável.

Idealizada pelo Tricolor Carioca e abraçada pelo Paulista, a campanha foi intitulada "Adote um cão guerreiro". Ao todo, serão 22 cães em campo, enquanto suas fotos aparecerão no telão do estádio e, depois serão levados para um local especial do Setor Sul, para que os torcedores possam vê-los de perto.

Além disso, na parte interna do setor da torcida do Fluminense, perto da rampa do acesso B, haverá um ponto de coleta de doação de ração para os animais. Uma loja do Abrigo João Rosa será montada no Maracanã, onde os torcedores poderão contribuir com doações ou adquirindo produtos do estande.

Fluminense promove ação de adoção de animais contra o São Paulo (Foto: Divulgação/Fluminense)

Saiba mais sobre a campanha promovida por Flu e São Paulo

Como ajudar

Toda doação, seja financeira ou de ração, materiais de limpeza, remédios e afins são bem-vindas a qualquer momento e podem ser entregues nos postos de coletas ou feiras de adoção. Também podem ser feitas compras nos parceiros recomendados pelo abrigo nos contatos abaixo:

@casa.tucano: (21) 99461-0394 – Descontos especiais para o abrigo.

@meyerpetshop: (21) 99984-4406 – Use o cupom JOAOROSA para ganhar de 5% a 10% de desconto.

@petfunrj: (21) 98040-7374 – Use o cupom JOAOROSA e obtenha 15% de desconto.

Campanha de Apadrinhamento: É uma campanha mensal em que a pessoa escolhe um dos cães para ser seu "aufilhado". Com R$30 mensais, a pessoa ajuda a custear os gastos com aquele cãozinho. Todos os cães podem ser apadrinhados, basta escolher. O abrigo possui um álbum no Facebook com todos eles. Ao escolher o seu "aufilhado", mande um e-mail para [email protected]. A equipe responsável irá fazer o seu cadastro como padrinho e, assim, você receberá notícias do animal sempre que possível.

Clubinho da ração: É uma ajuda de R$ 25 mensais. O valor é destinado a ajudar nas compras de ração para os cães. Para participar dessa, mande um e-mail para [email protected]

Doações em nossas contas: Também é possível doar o quanto e quando a pessoa puder/quiser depositando ou transferindo para uma das contas do abrigo.

Contas para depósito de doação:

BRADESCO: Agência 0958 / Conta Corrente: 0010416-7

ITAÚ: Agência 9166 / Conta Corrente: 33930-0

PIX ITAÚ: 20444260/0001-63 (CNPJ)

PIX BRADESCO: [email protected] (e-mail)

Sobre o Abrigo João Rosa

O Abrigo João Rosa leva o nome de seu fundador, que morava e trabalhava em um estacionamento e começou a recolher animais abandonados e machucados que apareciam na rua. Em um determinado momento, João se viu com 40 cães sob sua tutela no local. O dono do estabelecimento pediu para que ele levasse os cachorros do espaço ou que saísse. João decidiu, então, sair de onde morava e construir, embaixo de um viaduto, um espaço para ele e para os cães. Sua esposa também o deixou por conta dos cães. Ele preferiu ficar com os animais. Os vizinhos do novo espaço passaram a reclamar dos cachorros, pois eram muitos e faziam barulho. Após uma série de reclamações, a Prefeitura do Rio cedeu um terreno para João. Embora mais espaçoso, era apenas um terreno vazio, sem casa. Ele contou com a ajuda de uma protetora para começar as obras para construir e estruturar o Abrigo João Rosa.