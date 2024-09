Patrocinadora de cinco clubes da Série A é alvo de operação por lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais

Esportes da Sorte e VaideBet são alvos de operação da Polícia Civil (Foto: Reprodução/Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por João Brandão Rafael Oliva Mariane Ribeiro da Silva • Publicada em 04/09/2024 - 14:53 • São Paulo (SP)

A Esportes da Sorte, empresa que patrocina Corinthians, Palmeiras (feminino), Grêmio, Bahia e Athletico-PR, foi alvo nesta quarta-feira (4) da operação "Integration", da Polícia Civil de Pernambuco, por suposta lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no apartamento de Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da casa de apostas.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Além da empresa, que também patrocina Ceará, Náutico e Santa Cruz, a VaideBet é investigada por conta das mesmas irregularidades. No início do ano, a empresa firmou um acordo com o Corinthians, embora tenha rompido o vínculo nos últimos meses por conta de uma investigação no Timão em razão de um suposto pagamento a uma empresa "laranja" pelo intermediário das negociações.

Em nota, a Esportes da Sorte se comprometeu com o jogo responsável e com o cumprimento da lei. Nesta manhã, a polícia apreendeu dinheiro e joias do CEO da empresa em meio à investigação, que cumpre 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão.

- A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Seguimos à disposição para todo tipo de esclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia- diz a nota.

Advogado de Darwin Henrique da Silva Filho, Pedro Avelino informou que seu cliente estava em viagem. Além disso, o profissional afirmou que o CEO da Esporte da Sorte se coloca à disposição da polícia há mais de um ano e espera a resolução do caso.

- O que aconteceu hoje foi um cumprimento de um mandado de busca e apreensão. A gente vai se habilitar dentro dessa representação para entender todo o contexto. É importante registrar que a gente já se colocou à disposição da autoridade policial há mais de um ano e meio. Então, a gente acha estranho virem medidas tão gravosas como mandado de prisão, mandado de busca e apreensão, quando a gente desde o início da investigação vem cooperando com a polícia - afirma o advogado.

Também como parte da operação, a influenciadora Deolane Bezerra foi presa por suposta lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A "Integration" teve início em abril de 2023 e está em sua terceira fase, segundo a Polícia Civil.

POSICIONAMENTO DOS CLUBES

O Corinthians se manifestou sobre o caso e disse que acompanha o andamento da operação por meio da imprensa. No entanto, o Timão optou por não falar sobre a operação no momento:

- O clube está acompanhando pela imprensa o que está sendo noticiado e por enquanto não tem nada a falar.

O Palmeiras não irá se manifestar publicamente sobre a situação da patrocinadora da equipe feminina. Porém, o Lance! apurou que o Verdão foi surpreendido com a situação e que o caso está nas mãos do Departamento Jurídico do clube.