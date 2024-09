Kauã Elias é o destaque do Fluminense na temporada; veja números

Kaua Elias jogador do Fluminense comemora seu gol durante partida contra o Bahia no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 16:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Sem Germán Cano, ídolo do Fluminense e herói da Libertadores em 2023, o Tricolor encontrou, mais uma vez, um moleque de Xerém para dar esperança na temporada. Desta vez, a estrela que brilha é a de Kauã Elias, formado na base do clube, e autor de gols importantes para a sobrevivência da equipe no Brasileirão.

O camisa 19 já atuou em 28 partidas com a camisa do Fluminense, marcando seis gols e dando uma assistência. Para a partida contra o Juventude, às 16h deste domingo (15), no Alfredo Jaconi, o Tricolor terá o retorno de Germán Cano, mas a tendência é de que Kauã siga como titular da equipe.

Além do retorno de Cano, o Flu pode ter outras novidades. A lateral esquerda recebeu um reforço com a chegada de Gabriel Fuentes. O colombiano, que não pode atuar na Conmebol Libertadores por já ter atuado na competição pelo Junior Barranquilla (COL), vai se dedicar exclusivamente ao Brasileirão. Enquanto Diogo Barbosa está fora por lesão e Marcelo se recupera, Fuentes assume a posição. O jovem Esquerdinha perdeu espaço e Guga pode ganhar mais oportunidades depois de ser testado na lateral esquerda.

No meio-campo, a saída de André para o Wolverhampton intensificou a disputa entre os volantes. O recém-chegado Bernal é visto como o substituto imediato para a função de primeiro volante. Martinelli e Nonato também estão na disputa.