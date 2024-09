Corinthians revela cláusula no contrato de Depay em caso de rebaixamento

Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Rafaela Cardoso • Publicada em 13/09/2024 - 16:21 • São Paulo (SP)

Principal contratação do Corinthians nesta janela de transferências, Memphis Depay foi apresentado oficialmente na última quinta-feira (12), mas pode deixar o clube paulista após o término do Campeonato Brasileiro.

Isso porque o contrato do atacante holandês com o clube prevê uma cláusula de rescisão, para ambas as partes, caso o Corinthians não evite o descenso à Série B. A informação foi divulgada pelo diretor financeiro Pedro Silveira durante apresentação do "Dia da Transparência".

- O rebaixamento, caso ocorra, foi uma cláusula sugerida pelo Corinthians e aceita com muita tranquilidade pelo jogador. Qualquer um dos dois podem optar, caso isso ocorra, que não vai acontecer, espero que estamos trabalhando muito para isso, não vai acontecer - revelou o diretor.

Patrocinadora máster do Corinthians, a Esportes da Sorte irá auxiliar com R$ 57 milhões do montante total da negociação - fixada em aproximadamente R$ 70 milhões. A empresa do ramo de apostas, no entanto, é alvo da operação "Integration", investigação da Polícia Federal de Pernambuco que analisa suposta prática ilegal e lavagem de dinheiro.

No último dia 25, inclusive, Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da Esportes da Sorte, foi detido pelas autoridades. Pedro Silveira evitou tratar sobre uma eventual quebra no acordo e afirmou que o clube confia na lisura da patrocinadora.

Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians, explicou sobre a cláusula no contrato de Depay durante apresentação do "Dia da Transparência" (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

- A gente tem muita confiança e, obviamente, estamos atentos aos movimentos, mas a gente acredita demais no nosso patrocinador Esportes da Sorte, que eles continuam operando normalmente, apesar das dificuldades que sofremos recentemente, e do mesmo jeito que eles vieram para o Corinthians em um momento difícil, no momento que a gente estava numa questão com outro patrocinador que acabou saindo, a gente também está com eles, e a Esportes da Sorte foi muito importante e vem cumprindo tudo em relação ao jogador e aos valores que ela tinha comprometido na contratação do jogador, que no caso é o Memphis - completou Pedro Silveira.