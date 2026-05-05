Cruzeiro enfrentará a Universidad Católica com três jogadores pendurados

O Cruzeiro já está no Chile, onde enfrentará a Universidad Católica pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Para o duelo, o time comandado por Artur Jorge terá um elenco com três jogadores pendurados.

continua após a publicidade

Estão com dois cartões amarelos os três meio-campistas Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira. As maiores preocupações são com os camisas 10 e 11, titulares absolutos na equipe celeste.

Matheus Henrique foi amarelado contra o Barcelona-EQU e contra os chilenos, no Mineirão. Já Gerson e Matheus Pereira foram advertidos na vitória contra o Boca e na derrota para a Universidad Católica.

continua após a publicidade

Caso qualquer um dos três receba uma advertência, perderá o jogo contra o Boca Juniors na penúltima rodada, em 9 de maio, às 21h30, na Bombonera, em Buenos Aires.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Universidad Católica x Cruzeiro

O Cruzeiro enfrenta a Universidad Católica na noite desta quarta-feira (6), às 23h (de Brasília), na Claro Arena. Para o duelo, o técnico Artur Jorge não poderá contar com Bruno Rodrigues, que, com um edema muscular, ficou de fora da viagem.

continua após a publicidade

Cruzeiro x Universidad Católica, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Mas o camisa 9 deverá ser a única baixa. Pela primeira vez, o goleiro Otávio deverá ser titular na competição, uma vez que nas últimas partidas o dono da meta celeste foi Matheus Cunha.

Atualmente, a Raposa está com os mesmos seis pontos dos chilenos e do Boca Juniors, mas na terceira posição pelos critérios de desempate. Se vencer fora de casa, a equipe comandada por Artur Jorge devolverá o golpe que sofreu no Mineirão, na derrota por 2 a 1, e ultrapassará os Cruzados na tabela.

+ Aposte em jogos do Cruzeiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.