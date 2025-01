Golaço do Volta Redonda contra o Fluminense leva web à loucura: ‘Puskas’

O Volta Redonda venceu o Fluminense nesta quarta-feira (15) com um golaço. Já aos 42 minutos do segundo tempo, Marquinhos aproveitou sobra na área e cruzou de bicicleta. Não bastasse a assistência plástica, Mirandinha emendou outra bicicleta na finalização e balançou a rede do Tricolor, abrindo o placar para os donos da casa.

Na web, torcedores repercutiram o lance que rendeu ao Volta Redonda a vitória no estádio Raulino de Oliveira. Comentários destacando a "dupla bicicleta" tomaram conta das redes sociais, e internautas se mostraram impressionados com o gol, inclusive com pedido de "Prêmio Puskas", o de mais bonito do ano, para a jogada.

Confira abaixo publicações sobre o gol em Volta Redonda x Fluminense:

✅ FICHA TÉCNICA

Volta Redonda 1 x 0 Fluminense - Campeonato Carioca

2ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília).

📍 Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

🥅 Gol: Mirandinha, 42'/'ºT (1-0)

🟨 Cartões amarelos: Bruno Santos, Pierre, Mirandinha e Wellington Silva (VRE); Thiago Henrique e Freytes (FLU)

🟥 Cartão vermelho: Manoel (FLU)

VOLTA REDONDA (Técnico: Diogo Siston)

Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanchez; Pierre (Heliardo), Robinho e Luciano Naninho (Caio Vitor); Kelvin (Mirandinha), Bruno Santos (Bruno Barra) e Chay (Marquinhos).

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Vitor Eudes; Guga (Wallace Davi), Manoel, Ignácio (Davi Schuindt) e Freytes; Felipe Andrade, Nonato (Thiago Henrique) e Isaque; Riquelme Felipe (Esquerdinha), João Neto (Rafael Monteiro) e Paulo Baya.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano.

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thayse Marques Fonseca.

🖥️ VAR: Rodrigo Carvalhães de Miranda.