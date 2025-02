Ex-Corinthians aponta falha em gol do Palmeiras e faz alerta: ‘Precisa melhorar’

O Palmeiras saiu na frente no clássico contra o Corinthians nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque, pelo Paulistão. Piqueréz acionou Maurício nas costas da defesa do time de Ramón Díaz, e o meia chutou na saída de Hugo Souza para abrir o placar. Comentarista da TNT e ex-zagueiro do Alvinegro citou "falha de comunicação" entre André Ramalho e Cacá, e alertou sobre a marcação pelo lado esquerdo da equipe.

- Quando o André Ramalho vê o jogador do Palmeiras fazendo a infiltração entre ele e o Cacá, ele olha para o Cacá, como quem diz que o companheiro deveria estar ali mais próximo do atacante. Faltou uma comunicação entre os zagueiros. O Estevão, hora está jogando aberto, hora vem para o meio, para abrir para o Mayke fazer ultrapassagem para cima do Hugo. O Corinthians precisa melhorar a marcação do lado esquerdo da defesa - analisou Betão.

O gol de Maurício para o Palmeiras saiu aos nove minutos do primeiro tempo. No fim da etapa inicial, Yuri Alberto deixou tudo igual para o Alvinegro. O Corinthians começou a rodada na liderança do Grupo A, com 18 pontos, enquanto o Alviverde era o segundo do Grupo D, com 11. No domingo (9), a equipe de Abel Ferreira encara o Água Santa, enquanto o time de Ramón Díaz pega o São Bernardo.