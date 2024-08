Foto: Marcello Zambrana/AGIF







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 18/08/2024 - 04:00 • São Paulo (SP)

O domingo promete ser quente com um clássico que vai movimentar a parte de cima da tabela de classificação do Brasileirão, quando Palmeiras e São Paulo se enfrentam no Allianz Parque valendo vaga no G4. O Choque-Rei, que teve confusões recentes, está marcado para às 16h.

Os rivais têm os mesmos 38 pontos e 11 vitórias. Atualmente, o Verdão é o quarto colocado, enquanto o Tricolor vem logo atrás, em razão dos critérios de desempate. Uma vitória no clássico garantirá a permanência de um deles entre os quatro primeiros, ou a entrada de outro no pelotão de cima.

Mas a rivalidade entre Palmeiras e São Paulo vai além de uma briga por subida na tabela. Os últimos confrontos entre os clubes paulistas tiveram confusões de dirigentes, xenofobia, reclamação dura de Rafinha com a arbitragem, e até mesmo falta de espaço para o técnico Abel Ferreira conceder entrevista coletiva após o clássico, no Morumbis.

A relação entre as diretorias era amistosa, mas passou a sair um pouco de faísca, principalmente após o Verdão contratar o lateral-esquero Caio Paulista, que até então a diretoria do Tricolor acreditava que iria renovar.

No Paulistão deste ano, no empate em 1 a 1 na casa tricolor, jogadores e dirigentes do São Paulo xingaram a arbitragem do jogo em um túnel que dá acesso aos vestiários. O dirigente Carlos Belmonte, inclusive, foi flagrado chamando Abel Ferreira de “português de m…”.

Logo após a confusão, que foi registrada na súmula, o São Paulo não cedeu a sala de imprensa para que o técnico Abel Ferreira concedesse a entrevista coletiva, e o palmeirense saiu sem falar com os jornalistas.

Para esquentar ainda mais o duelo, o árbitro escalado para apitar o jogo é Raphael Claus, que desde 2020 já apitou seis clássicos entre Palmeiras e São Paulo, sendo o último no Brasileirão do ano passado, e que teve polêmica envolvendo o lateral-direito Rafinha, do Tricolor. Na ocasião, o são-paulino acabou expulso ao receber o segundo amarelo na goleada por 5 a 0 aplicada pelo Verdão e, ainda dentro de campo, disse que o áribitro era palmeirense.

"O Claus é palmeirense, ele é palmeirense", disse o são-paulino em direção ao quarto árbitro daquele Choque-Rei, que, ao ouvir Rafinha, o repreendeu. Na súmula oficial da partida, o Claus relatou que o jogador tricolor proferiu as seguintes palavras após ser expulso: "Você apita pra c***, mas acho que você é palmeirense". O ato do lateral fez com que ele fosse denunciado pelo STJD e precisou fazer um acordo para doação de cestas básicas.

No primeiro turno, o jogo entre os rivais paulistas terminou empatado sem gols no Morumbis, pelo Brasileirão.