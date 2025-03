Operário x São Joseense: onde assistir, horário e escalações pelo Campeonato Paranaense

Neste domingo (9), Operário e São Joseense se enfrentam pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paranaense. A bola está prevista para rolar às 16h (de Brasília) e o jogo acontecerá no Germano Krüger, em Ponta Grossa. A transmissão da partida será exclusiva do canal NSports (streaming).

Na ida, as equipes empataram em 1 a 1, no estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. Novo empate, por qualquer resultado, leva a decisão para as penalidades. Quem se classificar enfrenta o Londrina na semifinal - o Tubarão bateu o Cianorte por duplo 2 a 0.

O Operário terminou a primeira fase na liderança, com 22 pontos. A equipe alvinegra vem embalada após avançar para a segunda fase da Copa do Brasil. O Fantasma empatou com o Humaitá-AC em 0 a 0 e venceu nos pênaltis por 3 a 1. O próximo duelo é contra o Tombense na quarta-feira (12), em casa.

O São Joseense fechou a fase inicial na oitava colocação, com 13 pontos. O Tricolor embalou quatro vitórias seguidas com a chegada do técnico Ageu Gonçalves e saiu da lanterna para a zona de classificação, com vaga garantida para a Série D de 2026.

São Joseense e Operário, pelo Paranaense. Foto: André Jonsson/OFEC

Tudo sobre o jogo entre Operário e São Joseense (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

OPERÁRIO X SÃO JOSEENSE

QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - CAMPEONATO PARANAENSE

📆 Data e horário: domingo, 9 de março, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Germano Krüger, em Ponta Grossa

📺 Onde assistir: NSports (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

OPERÁRIO (Técnico: Bruno Pivetti)

Elias; Thales Oleques, Joseph, Jacy e Gabriel Feliciano; Índio, Neto Paraíba e Boschilia; Jean Lucas, Kleiton e Mingotti.

SÃO JOSEENSE (Técnico: Ageu Gonçalves)

Cayo; Igor Dutra, Oswaldo Henríquez, Dirceu e Vinicio; Felipe Vieira, Thomaz e Calazans; Thiaguinho, João Victor e Miguel.