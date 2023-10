O Olaria empatou com América por 1 a 1 no estádio da rua Bariri,pela partida da volta da semifinal da Copa Rio. Com o resultado, o time que havia vencido fora de casa por 2 a 1, está classificado para a final da competição e aguarda o vencedor do confronto entre Portuguesa e Serrano, que acontece nesta quinta-feira. Além da vaga na final, o time comandado por Wendel Costa garantiu depois de 20 anos uma vaga em competição nacional.