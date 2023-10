A CBF negou o pedido do Santos para a retirada dos cartões dados ao meia Lucas Lima e ao atacante Yeferson Soteldo durante a goleada sobre o Vasco no último domingo (1), pelo Brasileirão. O Peixe havia solicitado a mudança por não concordar com os esclarecimentos do árbitro Anderson Daronco (Fifa/RS), mas não obteve sucesso.