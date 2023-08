O Olaria comunicou através das suas redes sociais a demissão do técnico Palinha Olivério. O treinador estava no clube desde 2020, quando evitou o rebaixamento da equipe na Série B1 do Cariocão. Em 2021, ele conquistou o título da competição e garantiu vaga na Série A2. Já em 2022, gaúcho de 57 anos conquistou um turno da A2 e foi eleito o melhor técnico da competição. Palinha se despediu do Olaria com uma postagem no instagram.