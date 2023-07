A equipe do VAR se mantém em contato com o juiz de campo durante o jogo. Eles checam, em tempo real, as imagens do jogo. Em caso de erros crassos cometidos pela arbitragem, como a marcação de um impedimento incorreto no momento de um gol, ou uma agressão de um atleta sobre outro não punida em campo, o VAR deve se posicionar, recomendando ou não a revisão do árbitro de campo no monitor, que fica localizado ao lado do gramado.