Carlos Alberto Parreira e Dunga estiveram juntos novamente na tarde desta quarta-feira (18), no Rio de Janeiro. Dois dos maiores símbolos da conquista do tetra na Copa do Mundo dos Estados Unidos conversaram por algumas horas durante encontro promovido pela Pindorama Filmes e pelo Museu da Pelada.

No bate-papo, muita emoção e lembranças da campanha vitoriosa que este ano completou três décadas:

- O Dunga era um jogador importantíssimo para a seleção brasileira e seus clubes, Zagallo e eu não tínhamos a menor dúvida de que ele estaria na Copa do Mundo de 94, por seu poder se superação, espírito de grupo e liderança. Não por acaso, acabou sendo o capitão que ergueu a taça. É muito bom revê-lo -, disse Parreira.

Marcado após a Copa do Mundo de 90, em uma fase que foi batizada de Era Dunga, o ex-jogador ressaltou a importância de Parreira na recuperação da sua imagem:

- Se não fosse ele e o Zagallo, nem estaria aqui. Foram os dois que acreditaram em mim e me bancaram na seleção. Conversávamos muito sobre tática, ele queria saber sobre o futebol italiano. Algo que me marcou muito foram os métodos de treinamento, sempre de acordo com o próximo adversário, mas respeitando ao máximo as características de cada jogador. Fora do campo, falávamos sobre os museus europeus, obras de arte… O Parreira abria meus horizontes -, comentou Dunga.

Dunga erguendo a taça da Copa do Mundo de 1994 (Foto: Reprodução)

O ex-camisa 8 vive a expectativa pela estreia da série documental “Brasil vs Dunga – Futebol em Pé de Guerra”, que vai ao ar no SporTV nesta quinta-feira (19), às 20h, com a exibição dos dois primeiros episódios.

O capítulo final poderá ser visto na sexta, a partir das 23h. Todo o conteúdo também estará disponível para os assinantes no Globoplay. Coprodução do canal com a Pindorama Filmes, a obra tem direção de Fernando Acquarone e produção de Estêvão Ciavatta.

A série tem depoimentos dos tetracampeões Bebeto, Ricardo Rocha, Zinho, Mauro Silva, Taffarel e Cafu; do italiano Roberto Baggio; e dos ex-treinadores Carlos Alberto Parreira, Jair Pereira e Sebastião Lazaroni, entre outros.

