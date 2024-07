No fim do jogo, Internacional arranca empata com Bahia pelo Brasileirão

Internacional e Bahia fizeram um jogo disputado e equilibrado, pelo Brasileirão (Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 22:01 • Salvador (BA)

Bahia e Internacional empataram em 1 a 1, neste sábado (27), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Fonte Nova. O zagueiro David Duarte abriu o placar para os mandantes, mas Borré deixou tudo igual.

Com o triunfo, o Tricolor chegou aos 32 pontos e ocupa a 7ª colocação do Brasileirão de forma provisória. Por outro lado, o Colorado alcançou os 20 pontos, mas segue na 14ª colocação.

Na terça-feira (30), o Bahia visita o Botafogo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, a equipe de Salvador visita o Fluminense, no domingo (4). Por outro lado, a equipe de Roger Machado volta a campo diante do Palmeiras, no domingo (4).

✅ FICHA TÉCNICA

Bahia 1 x 1 Internacional - Brasileirão

20ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 27 de julho de 2024, às 20h (hora de Brasília)

📍 Local: Fonte Nova, em Salvador (BA)

🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (árbitro); Alex Ang Ribeiro e Gustavo Rodrigues de Oliveira (auxiliares); Thiago Duarte Peixoto (VAR).

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, David Duarte e Luciano Juba; Caio Alexandre, Thaciano e Cauly; De Peña, Everaldo e Biel.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bustos, Mercado, Robert Renan e Bernabei; Bruno Gomes, Bruno Henrique e Gabriel Carvalho; Borré, Valencia e Wesley.