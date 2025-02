No dia em que completa 120 anos, Remo lança uniformes de 2025

O Remo, que completa 120 anos de história nesta quarta-feira (5), celebra o dia com o lançamento dos uniformes 1 e de goleiro para essa temporada. As peças do Rei da Amazônia são produzidas pela fornecedora Volt Sport.

continua após a publicidade

➡️ Copa do Nordeste: Fortaleza e Vitória vencem; Sampaio e América-RN empatam

- O Clube do Remo se orgulha dos seus 120 anos de história, por ser um Clube de tradição e o maior da Amazônia. O conceito da camisa tem como proposta homenagear os 120 anos do Clube do Remo e trazer para o nosso torcedor a história construída até aqui. Todos os detalhes dessa nova camisa foram pesquisados e desenvolvidos pelo marketing do Remo em parceria com a Volt que vem dando certo - disse Diego Freitas, gerente de marketing do clube.

As camisas estão disponíveis nas lojas do clube pelo valor de R$ 299,99.

Detalhes da camisa azulina do Remo

A camisa número 1 tem como principal proposta homenagear o aniversário do clube. Assim, conta com a frase "120 anos do Rei" logo abaixo do escudo. Além disso, tem um selo dourado em alusão à comemoração.

continua após a publicidade

Novo uniforme principal (Foto: Divulgação/Remo)

Na parte de trás, o uniforme conta com uma versão estilizada do escudo utilizado entre 1911 a 1914.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Uniformes de goleiro

As peças de goleiro são nas cores bordô e rosa.

Novo uniforme de goleiro (Foto: Divulgação/Remo)