O mês de fevereiro promete ser decisivo para as aspirações do PSG na temporada 2024/25 e o zagueiro Beraldo, ex-São Paulo, tem mostrado disposição de sobra para se colocar à altura dos desafios da equipe treinada pelo espanhol Luis Enrique, que nesta terça-feira (3) venceu o Le Mans por 2 a 0, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa da França.

Titular, Beraldo recebeu muitos elogios da torcida e imprensa francesas, que destacaram sua capacidade técnica acima da média. Atuando como zagueiro pelo lado direito, o canhoto acertou 100% dos 10 lançamentos longos e dos 110 passes que tentou na partida - o maior número de um jogador do PSG desde que o ítalo-brasileiro Thiago Motta completou todos os 126 passes tentados diante do Wasquehal em 2016, de acordo com a plataforma de dados Opta.

- É gratificante fazer parte desse momento de ascensão da equipe. Boas atuações trazem confiança”, disse o brasileiro. “Desde cedo, tenho essa característica de sair jogando e procurar passes para desorganizar as linhas adversárias e ligar os nossos setores. Isso casa com o estilo de jogo do nosso time. Agora cabe a nós seguirmos nesse caminho de evolução - analisou Beraldo, por quem o clube francês desembolsou 20 milhões de euros em janeiro de 2024.

Foto: Divulgação

Líder da Ligue 1 com 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder Marseille, o PSG viveu um mês de janeiro bastante positivo, que começou com o título da Supercopa da França, sobre o Monaco, e terminou com a conquista de uma difícil classificação para o mata-mata da Champions League, após vencer o Manchester City por 4 a 2 em casa e golear o Stuttgart por 4 a 1 na Alemanha, nas duas rodadas finais.

Agora, nos dias 11 e 19 de fevereiro, os parisienses protagonizarão um duelo francês com o Brest, pelos playoffs da Champions League. Quem avançar terá como adversário nas oitavas de final o Barcelona ou o Liverpool, os dois times de melhor campanha na primeira fase da competição continental. Antes, na próxima sexta-feira (7), porém, o PSG recebe o Monaco, em confronto válido pela 21ª rodada da Ligue 1.

- Vamos dar um passo de cada vez. Já superamos muitas adversidades nessa temporada com ajustes importantes na equipe, mas ainda estamos na metade do caminho. É claro que pensamos muito na Champions, um grande objetivo do clube para o qual estamos nos preparando todos os dias, mas o próximo jogo é sempre o mais importante no futebol - concluiu o zagueiro de 21 anos.

