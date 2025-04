Ceará volta a jogar em casa pela Série A após mais de 2 anos

De volta à elite do futebol brasileiro, o Ceará recebe o Grêmio no próximo sábado (5), às 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Rebaixado em 2022, o clube voltará a atuar em seus domínios pelo torneio nacional.

O último duelo foi no dia 13 de novembro de 2022, pela rodada final do Brasileirão, mais de dois anos atrás. Diante do Juventude, o já rebaixado Ceará escalou um time alternativo e venceu por 4 a 1, com portões fechados. Cléber, Vitor Mendes (contra), Fernando Sobral e Erick anotaram os tentos alvinegros e Guilherme Parede descontou para os visitantes.

Considerando os 11 titulares daquele dia, cinco nomes estão no elenco atual do Vovô: o goleiro Richard, o zagueiro Marcos Victor e os meio-campistas Richardson, Fernando Sobral e Léo Rafael. Citando exemplos que saíram, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco hoje está no rival Fortaleza, enquanto que o atacante Erick, do São Paulo, foi recentemente emprestado para o Vitória.

Em adendo, o último jogo em casa pela Série A, com torcida, foi no dia 16 de outubro de 2022, contra o Cuiabá. O empate em 1 a 1 ficou marcado pelas brigas e pela invasão de campo de parte da torcida alvinegra.

Estreia do Ceará no Brasileirão 2025

Iniciando a sua caminhada no Brasileirão 2025, o Alvinegro visitou o RB Bragantino e chegou a abrir 2 a 0, mas permitiu a igualdade em 2 a 2. Em entrevista, o técnico Léo Condé abordou o resultado e frisou o dinamismo do embate.

— Foi um jogo cheio de alternâncias. A gente teve um início de jogo muito bom até os 35 minutos do primeiro tempo, a gente teve amplo domínio. Fizemos 2 a 0 e tivemos mais duas possibilidades de gols. Depois, no final do primeiro tempo, o Bragantino cresceu, criou volume e fez o 2 a 1. Fizemos alguns ajustes no intervalo e voltamos para o segundo tempo, conseguindo equilibrar as ações até os 20, 25 minutos. Depois, no final, acho que a equipe sentiu a maratona de jogos decisivos - contou.

Agenda do Ceará

Depois de enfrentar o Grêmio, o Ceará joga contra o Juventude fora de casa, no dia 12 (sábado). Pela terceira rodada, o adversário será o Vasco, no dia 15, na Arena Castelão. Em meio ao Brasileiro, o clube segue com partidas de Copa do Nordeste a serem disputadas.