O primeiro tempo do confronto entre Internacional e Cruzeiro, deste domingo (6), no Beira-Rio, pela 2ª rodada do Brasileirão, foi marcado por uma falha técnica na transmissão do Premiere. Durante os primeiros minutos da partida, uma propaganda da casa de aposta "Betano", patrocinadora do do campeonato nacional, ficou travada na tela.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O erro foi observado pelos telespectadores, que criticaram a transmissão nas redes sociais. O problema demorou para ser estabilizado e a imagem da propaganda apareceu por mais de três minutos de forma ininterrupta. Veja a repercussão do caso abaixo:

➡️ Escalações de Internacional x Cruzeiro: novidades nas zagas

Internacional x Cruzeiro

Em campo, a equipe do técnico Roger Machado construiu uma ampla vantagem durante os primeiros 45 minutos. O Colorado abriu 2 a 0, com gols de Alan Patrick e Enner Valencia. Todos os gols saíram após a expulsão do zagueiro Jonathan Jesus, do time celeste.

continua após a publicidade

Com o resultado momentaneo, o Internacional assume a 4ª colocação da tabela de classificação do Brasileirão. Por outro lado, o Cruzeiro pode terminar a rodada na 9ª posição. Vale destacar, que o cenário pode mudar dependendo dos outros resultados da rodada.