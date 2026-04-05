Neymar joga hoje? Saiba tudo sobre Flamengo x Santos pelo Brasileirão
Confronto entre as equipes é válido pela 10ª rodada do campeonato
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O Santos não terá o atacante Neymar em campo contra o Flamengo, neste domingo, às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, devido à suspensão por cartão amarelo recebido na vitória contra o Remo durante a semana. ➡️Veja os gols e lances da vitória por 2 a 0.
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Nos minutos finais da partida, Neymar se desentendeu com o árbitro Sávio Pereira Sampaio após sofrer uma falta de Diego Hernández. Em entrevista ao "Sportv", o craque reclamou do cartão, classificando-o como "injusto":
— É injusto. Sofri uma entrada desleal no final do jogo, sem necessidade. Não foi a primeira, foi a terceira ou quarta. Fui reclamar e tomei o amarelo. Quer ser a figura da partida, é uma falta de respeito muito grande com os jogadores. Não quer papo, não quer conversa, é um cara que manda no jogo, quer comandar tudo. A gente vai reclamar, é futebol. Ele tem que saber levar isso. Fica desrespeitoso.
Veja o lance do cartão recebido por Neymar
No final do jogo contra o Remo, Neymar avançava pela ponta e sofreu uma entrada dura de Diego Hernández. Ao cair, ele reagiu reclamando da falta com o árbitro Sávio Pereira Sampaio. O árbitro, sem hesitar, mostrou o cartão amarelo, considerando a reclamação excessiva como conduta antidesportiva.
O craque, visivelmente irritado, argumentou que já havia sofrido outras faltas semelhantes durante a partida e que o cartão foi injusto, como ele mesmo declarou na entrevista ao Sportv. O momento ficou marcado pela tensão entre o jogador e o árbitro, gerando repercussão nas redes sociais e nos canais esportivos. Com isso, Neymar será desfalque diante do Flamengo neste domingo.
Onde assistir Flamengo x Santos pelo Brasileirão
A partida entre Flamengo x Santos terá transmissão da TV Globo, da GETV e do Premiere. Enquanto o Rubro-Negro tenta afastar a má impressão deixada após a derrota por 3 a 0 para o Bragantino, o Peixe quer subir na tabela do Brasileirão - mesmo sem a presença de Neymar. O confronto, classificado como clássico nacional, também marcará o reencontro de Gabigol com seu ex-clube.
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✅ FICHA TÉCNICA
Flamengo x Santos
10ª rodada – Campeonato Brasileiro
📆 Data e horário: domingo, 5 de abril de 2026, às 17h30 (de Brasília).
📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ).
👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GETV (streaming).
🕴️ Arbitragem: Anderson Daronco (RS).
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Thiaggo Americano Labes (SC).
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
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