O Sampaio Corrêa encerrou um jejum de 11 jogos sem vencer na Série B do Brasileiro. A Bolívia Querida venceu a Chapecoense no último sábado por 2 a 0, no estádio Castelão, em São Luís, em jogo da 28ª rodada da competição. O meia Neto Paraíba, autor de um dos gols, comemorou o resultado e revelou que a fase já incomodava o grupo.