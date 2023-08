O Náutico decepcionou os 18 mil torcedores que compareceram ao estádio dos Aflitos e apenas empatou por 2 a 2 com o São Bernardo, neste sábado (26), pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Timbu deu adeus à competição e ao sonho do acesso. O Bernô, por sua vez, avançou para a próxima fase. João Carlos e Hugo Sanches estufaram a rede para o time do ABC, enquanto Maxwell e Matheus Carvalho descontaram para os pernambucanos.