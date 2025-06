Quem joga no futebol hoje? Nesta sexta-feira (6), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Série B do Brasileirão, das Eliminatórias Europeias e Sul-Americanas para a Copa do Mundo, amistosos internacionais e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 6 de junho de 2025)

Brasileirão Série B

Novorizontino x Chapecoense – 19h – Disney+

Cuiabá x Paysandu – 21h35 – RedeTV!, Desimpedidos e Disney+

Eliminatórias Sul-Americanas

Colômbia x Peru – 17h30 – Sportv

Venezuela x Bolívia – 19h – Sportv 3

Eliminatórias Europeias

Macedônia do Norte x Bélgica – 15h45 – Sportv 3

Noruega x Itália – 15h45 – ESPN e Disney+

República Tcheca x Montenegro – 15h45 – Disney+

Gibraltar x Croácia – 15h45 – Disney+

País de Gales x Liechtenstein – 15h45 – Disney+

Estônia x Israel – 15h45 – Disney+

Jogos de hoje: a Itália enfrenta a Noruega fora de casa pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação/ Nazionale Italiana)

Amistoso Internacional

Bulgária x Chipre – 13h – Sportv 3

Luxemburgo x Eslovênia – 14h – Sportv 4

Kosovo x Armênia – 14h – Disney+

Hungria x Suécia – 14h30 – Sportv 2

Irlanda x Senegal – 15h45 – Disney+

Polônia x Moldávia – 15h45 – Disney+

Escócia x Islândia – 15h45 – Disney+

NWSL

Racing Louisville (F) x Utah Royals (F) – 19h30 – Canal GOAT

Brasileirão Feminino

Fluminense (F) x Grêmio (F) – 20h – Sportv

