Ceará está escalado para enfrentar o Fortaleza no Brasileirão

O Ceará está escalado para o duelo deste domingo (13) com o Fortaleza, na Arena Castelão, às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O técnico Léo Condé mandou a campo uma equipe sem surpresas para buscar três pontos na competição.

Este será o primeiro embate entre os rivais, na competição, desde 2022. O último encontro aconteceu no dia 14 de agosto daquele ano, pela 22ª rodada do Brasileirão. Na partida, que teve mando de campo alvinegro, o Tricolor triunfou por 1 a 0. O gol foi anotado por Moisés, com assistência de Robson.

O Ceará de Léo Condé está escalado com o seguinte time: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique.

Do outro lado, o Fortaleza de Vojvoda busca uma recuperação no campeonato nacional. A equipe, que está na zona de rebaixamento, tem o seguinte 11 inicial: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Mancha e Ávila; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Martínez e Pochettino; Lucero e Breno Lopes.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA X CEARÁ

13ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 13 de julho, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

📺 Onde assistir: Premiere e Globoplay;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM);

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

⚽ ESCALAÇÕES

FORTALEZA: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Mancha e Ávila; Lucas Sasha, Matheus Pereira, Martínez e Pochettino; Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Técnico: Léo Condé.