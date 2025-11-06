Daronco vira assunto após decisão polêmica em Fluminense x Mirassol: 'Lambança'
Árbitro foi criticado pelos torcedores nas redes sociais
Com menos de um minuto de jogo, Anderson Daronco virou assunto nas redes sociais após aplicar um cartão vermelho para o lateral Daniel Borges, do Mirassol, por uma falta na entrada da área do Fluminense. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro voltou atrás e mostrou apenas um cartão amarelo para o defensor.
Na primeira oportunidade do jogo, o atacante Serna recuperou a bola na intermediária e foi parado com falta na entrada da área. Imediatamente, Daronco mostrou o cartão vermelho para o lateral do Mirassol, alegando que ele seria o último homem na jogada. No entanto, o VAR entrou em ação e chamou o árbitro para rever o lance na beira do gramado. Após a consulta, Daniel Borges foi penalizado com um cartão amarelo.
Após o lance, os torcedores criticaram a decisão de Anderson Daronco, com menos de um minuto de jogo. Na visão de um dos internautas, o árbitro ia cometendo mais uma lambança neste Brasileirão. Confira abaixo.
Disputando uma vaga na próxima edição da Libertadores, o Fluminense recebe o Mirassol, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um gol do atacante Serna, o Fluzão abriu o placar na primeira etapa e assumiu a 6ª colocação, com 51 pontos somados.
