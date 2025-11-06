menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Daronco vira assunto após decisão polêmica em Fluminense x Mirassol: 'Lambança'

Árbitro foi criticado pelos torcedores nas redes sociais

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/11/2025
20:08
Anderson Daronco
imagem cameraAnderson Daronco apita Fluminense x Mirassol (Foto: Guilherme Dionizio/Código19/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com menos de um minuto de jogo, Anderson Daronco virou assunto nas redes sociais após aplicar um cartão vermelho para o lateral Daniel Borges, do Mirassol, por uma falta na entrada da área do Fluminense. Após ser chamado pelo VAR, o árbitro voltou atrás e mostrou apenas um cartão amarelo para o defensor.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na primeira oportunidade do jogo, o atacante Serna recuperou a bola na intermediária e foi parado com falta na entrada da área. Imediatamente, Daronco mostrou o cartão vermelho para o lateral do Mirassol, alegando que ele seria o último homem na jogada. No entanto, o VAR entrou em ação e chamou o árbitro para rever o lance na beira do gramado. Após a consulta, Daniel Borges foi penalizado com um cartão amarelo.

Após o lance, os torcedores criticaram a decisão de Anderson Daronco, com menos de um minuto de jogo. Na visão de um dos internautas, o árbitro ia cometendo mais uma lambança neste Brasileirão. Confira abaixo.

continua após a publicidade

Disputando uma vaga na próxima edição da Libertadores, o Fluminense recebe o Mirassol, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um gol do atacante Serna, o Fluzão abriu o placar na primeira etapa e assumiu a 6ª colocação, com 51 pontos somados.

Martinelli em ação no jogo do Fluminense contra o Mirassol pelo Brasileirão
Fluminense e Mirassol em ação pelo Brasileirão (Foto: Thiego Mattos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias