Especialista bate o martelo sobre lance polêmico em Fluminense x Mirassol

O início do confronto entre Fluminense e Mirassol, desta quinta-feira (6), no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi marcado por polêmica de arbitragem. O árbitro Anderson Daronco expulsou Daniel Borges, do time paulista, mas voltou atrás após uma consulta no VAR. O especialista Paulo César de Oliveira concordou com a decisão.

A polêmica aconteceu antes mesmo do cronômetro marcar um minuto de partida. Em uma ação rápida de ataque, Serna saiu atrás da defesa do Mirassol e foi parado por uma falta de Daniel Borges. Ao ver o lance, Anderson Daronco demorou para tomar uma decisão sobre a punição na jogada.

Só após uma pressão dos jogadores do Fluminense, o árbitro decidiu expulsar o jogador do Mirassol. Foi então, que o VAR entrou em ação de forma imediata. Na transmissão da partida, pelo Premiere FC, o narrador Daniel Pereira, mais conhecido como Dandan, expôs a opinião do especialista em arbitragem.

- Nosso especialista de arbitragem, Paulo César de Oliveira, está dizendo que o lance é para cartão amarelo - revelou Dandan.