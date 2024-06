Messi define ‘melhor’ time da Copa América e destaca competitividade do torneio

Lionel Messi em treino pela seleção da Argentina. (Foto: Pedro PARDO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 16:29 • Redação do Lance!

A Copa América começa na próxima quinta-feira (20), e Lionel Messi, uma das grandes estrelas do torneio, revelou em entrevista qual seleção é favorita para se sagrar campeã. Além do futuro na competição continental, o astro avaliou a situação da Seleção Brasileira e comentou seu futuro pelo time nacional. As falas foram concedidas ao canal de televisão argentino 'América TV'.

Apesar de motivado, Messi não escondeu a cautela em relação à competição continental. Questionado sobre as expectativas para a Copa América, La Pulga afirmou o favoritismo argentino para faturar o troféu, mas cobrou atenção da atual equipe campeã mundial.

"Podemos dizer que somos os melhores, mas não signfica que vamos vencer com facilidade. Será um campeonato disputado e todas as equipes são muito complicadas" - disse Messi, ao canal de TV argentino.

Ainda sobre o assunto, o camisa dez da Albiceleste lamentou a ausência de um grande amigo na Copa América, Neymar Jr. Apesar disso, ele reforçou a qualidade do elenco brasileiro.

"O Brasil tem muitos jogadores e é uma equipe muito competitiva."

Aos 36 anos, o craque do Inter Miami foi alvo de perguntas acerca da aposentadoria mais uma vez. Para ele, que gosta de "viver dia após dia", a opção ainda está um pouco distante. Mesmo assim, as chances de atuar na Copa do Mundo de 2026 ainda são uma grande incógnita para o futuro.

"Já falei um pouco sobre isso... não sei como estarei fisicamente daquia dois anos, se ainda estarei contribuindo como hoje em dia. É por isso que é difícil confirmar qualquer coisa."

Lionel Messi conquistou a Copa do Mundo do Catar com a Argentina. (Foto: AFP)

Messi e a Argentina entram em campo no jogo de estreia da competição, na quinta (20), às 21h (de Brasíli), diante do Canadá, em Atlanta, na Geórgia.

