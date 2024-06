Danilo, da Seleção Brasileira, prioriza Flamengo e Santos em possível volta ao Brasil

Danilo é o capitão da Seleção Brasileira (Foto: Joilson Marconne/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 11:09 • Rio de Janeiro (RJ)

Capitão da Seleção Brasileira, Danilo revelou que Flamengo e Santos são suas prioridades em possível volta ao país. Em entrevista ao portal ge, o lateral-direito comentou seu futuro e deixou claro por quais times gostaria de atuar. Ele tem contrato com a Juventus até junho de 2025.

– A minha família é toda flamenguista, é uma loucura. Toda vez que tem jogo do Flamengo, Libertadores, todas essas coisas, o pessoal para, vai fazer churrasco para ver o jogo do Flamengo. Eu tenho uma cunhada que ela chora. Falou do Flamengo, ela chora mesmo, se emociona – disse Danilo.

– Nesse momento, como você falou, eu tenho contato com a Juventus garantido até 2025, podendo ter mais um ano de extensão. E muito mais de eu falar que eu estou muito feliz na Juventus, que eu me sinto realizado, tem a ver com aquilo que é o meu papel lá também. Porque, acho que vocês sabem bem, aquilo que é o capitão no futebol europeu e principalmente na Itália, que é tão bairrista. É um papel muito mais do que… É quase um trabalho, sabe? São muitas funções, muitas coisas que você desenvolve e trabalha no dia a dia, que não é fácil você deixar para trás de uma hora pra outra, né? – continuou o lateral-direito.

– Estou planejando ainda aquilo que vão ser meus próximos anos como jogador de futebol. Não quero jogar até muito tarde, sempre falei isso. Dois ou três anos é o máximo que eu quero jogar. Mas, se em algum momento eu falar "quero voltar para o Brasil", tem duas prioridades: Flamengo e Santos – finalizou o Danilo, deixando claro sua vontade.

