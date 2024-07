Mercado da bola: veja os jogadores do futebol brasileiro que já podem assinar pré-contratos

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/07/2024 - 18:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Dinâmico, o futebol pode mudar muito em poucos meses. No meio da temporada, muitos clubes já olham bastante para o futuro. Nessa situação, até para economizar verba, as equipes buscam jogadores sem clube ou com contrato se encerrando. Com nomes como Gabigol e Marcelo, veja mais de 100 jogadores que ficam sem contrato no fim de 2024.

Athletico

Luan Patrick (zagueiro)

Thiago Heleno (zagueiro)

Madson (lateral-direito)

Gabriel (lateral-direito)

Fernandinho (volante)

Nikão (meia)

Atlético-GO

Bruno Tubarão (lateral-direito)

Maguinho (lateral-direito)

Pedro Henrique (zagueiro)

Lucas Kal (meia)

Luiz Fernando (atacante)

Atlético-MG

Mariano (lateral-direito)

Vargas (atacante)

Alan Kardec (atacante)

Bahia

Danilo Fernandes (goleiro)

Adriel (goleiro)

Cicinho (lateral-direito)

Víctor Cuesta (zagueiro)

Acevedo (volante)

De Pena (meia)

Oscar Estupiñán (atacante)

Botafogo

Bastos (zagueiro)

Eduardo (meia)

Tchê Tchê (volante)

Marçal (lateral-esquerdo)

Óscar Romero (meia)

Rafael (lateral-direito)

Gatito (goleiro)

RB Bragantino

Raul (volante)

Corinthians

Romero (atacante)

Caetano (zagueiro)

Ruan Oliveira (meia)

Matheus Araújo (meia)

Criciúma

Alisson (goleiro)

Wilker Ángel (zagueiro)

Rodrigo (zagueiro)

Walisson Maia (zagueiro)

Miguel Trauco (lateral-esquerdo)

Marcelo Hermes (lateral-esquerdo)

Jonathan (lateral-direito)

Gustavo Barreto (volante)

Matheusinho (atacante)

Marquinhos Gabriel (meia)

Arthur Caíke (atacante)

Bolasie (atacante)

Felipe Vizeu (atacante)

Eder (atacante)

Cruzeiro

Wesley Gasolina (lateral-direito)

Neris (zagueiro)

Lucas Silva (zagueiro)

Ramiro (meia)

Rafa Silva (atacante)

Rafael Bilu (atacante)

Cuiabá

Walter (goleiro)

Bruno Alves (zagueiro)

Allyson (zagueiro)

Filipe Augusto (volante)

Deyverson (atacante)

Jonathan Cafú (atacante)

Flamengo

David Luiz (zagueiro)

Gabigol (atacante)

Fluminense

Marcelo (lateral-esquerdo)

Manoel (zagueiro)

Felipe Melo (zagueiro)

Fortaleza

João Ricardo (goleiro)

Kozlinski (goleiro)

Bruno Guimarães (goleiro)

Titi (zagueiro)

Bruno Pacheco (lateral-esquerdo)

Pedro Augusto (volante)

Lucas Sasha (volante)

Rossetto (volante)

Breno Lopes (atacante)

Pedro Rocha (atacante)

Grêmio

Geromel (zagueiro)

Rodrigo Caio (zagueiro)

Fabio (lateral-direito)

Reinaldo (lateral-esquerdo)

Diego Costa (atacante)

Jhonata Robert (atacante)

Internacional

Fabrício (goleiro)

Gabriel Mercado (zagueiro)

Hugo Mallo (lateral-direito)

Renê (lateral-esquerdo)

Juventude

Zé Marcos (zagueiro)

Alan Ruschel (lateral-esquerdo)

Gabriel Inocêncio (lateral-direito)

Caíque Gonçalves (volante)

Thiago Conti (meia)

Jean Carlos (meia)

Nenê (meia)

Gilberto (atacante)

Palmeiras

Marcelo Lomba (goleiro)

Marcos Rocha (lateral-direito)

São Paulo

Welington (lateral-esquerdo)

Juan (atacante)

Luiz Gustavo (volante)

Rafinha (lateral-direito)

Vasco

Galdames (meia)

Rossi (atacante)

Victor Luís (lateral-esquerdo)

Vitória

Muriel (goleiro)

Felipe Vieira (lateral-esquerdo)

Patrick Calmon (lateral-esquerdo)

Camutanga (zagueiro)

Caio Vinicius (volante)

Willian Oliveira (volante)

Rodrigo Andrade (volante)

Léo Gamalho (atacante)

Osvaldo (atacante)

Zé Hugo (atacante)

Eryc Castillo (atacante)

Santos

Aderlan (lateral-direito)

Alison (volante)

Diógenes (goleiro)

Escobar (lateral-esquerdo)

Gil (zagueiro)

Gustavo Henrique (meia)

Otero (meia)

Paulo Mazoti (goleiro)

