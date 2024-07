Philippe Coutinho e Felipe Anderson estão de volta ao futebol brasileiro (Foto: Arte Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/07/2024 - 21:33 • Rio de Janeiro (RJ)

O "Mercado da Bola" está agitado e, em live do Lance!, os criadores de conteúdo deram suas opiniões sobre a melhor contratação desta janela de transferências até o momento. O consenso foi a chegada de Philippe Coutinho ao Vasco.

🗣️ CONFIRA AS OPINIÕES:

JP SOMBRA

- Eu vou pensar no contexto e no que o jogador pode entregar e no que já mostrou eu pode. Eu vou de Philippe Coutinho. Coutinho entrega ao Vasco a paixão do torcedor. A vontade de torcer para um cara que é do mais alto nível. O nome que mais se destacou na Seleção Brasileira depois do Neymar. É um cara muito pesado. Não vinha jogando muito no nível dele, mas nenhum desses chegou no nível que Coutinho chegou. Thiago Silva é zagueiro e não vejo impactando tanto quanto um ponta, um meia de alto nível. Meu voto é Coutinho.

GUSTAVO CHAGAS

- O nome que eu acho melhor é o Almada, mas é um cara que tem que se provar. Ele não fez nem 10% do que o Coutinho fez na carreira. Pode fazer muito mais, mas ainda não fez. O que muda mais o patamar é o Philippe Coutinho.

CAIOBA

- Concordo. É o principal reforço nesta janela de transferência por tudo que ele pode entregar ao clube. Se for colocar a questão de momento, não é a das melhores, mas se for colocar conexão de Philippe Coutinho com o Vasco, só tem a agregar.