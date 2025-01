O fim de semana marcou o início de vários campeonatos estaduais pelo Brasil, mas as equipes continuam em busca de reforços para fechar os elencos que disputarão a temporada de 2025. Os últimos dias tiveram negociações marcantes, como o anúncio do atacante Vitinho no Internacional e o acerto do Flamengo com o também atacante Juninho. Em live que começa às 13h (de Brasília) desta segunda-feira (13), o Lance! analisa as movimentações do Mercado da Bola. Assista ao vídeo acima.

