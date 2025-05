Torcedores do Cruzeiro são agredidos por policiais no Mineirão

Torcedores do Cruzeiro foram agredidos por policiais militares na área interna do Mineirão enquanto comemoravam a vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, neste domingo (4), pelo Campeonato Brasileiro. Um vídeo nas redes sociais mostra a comemoração dos torcedores quando policiais chegam com cassetetes e partem para cima do grupo.

continua após a publicidade

O jornalista Guilherme Guerra, de 27 anos, relatou ao “Portal DeFato Online”, no qual trabalha, que estava no setor amarelo do estádio e, quando desceu para a esplanada do Mineirão, se juntou a alguns torcedores que estavam no local pulando, cantando e comemorando a vitória do Cruzeiro. O itabirano estava acompanhado de alguns amigos, quando foi surpreendido com a ação dos policiais militares.

- Eu simplesmente olhei pra frente e tinha um policial com arma em punho na minha direção, minha única reação foi só levantar as mãos, mostrar que a gente não estava fazendo nada de errado, quando outro policial surgiu ao lado desse e começou a desferir golpes de cassetete. Eu apanhei nos braços, nas pernas, e também no rosto, na região do queixo, do lado esquerdo – contou o torcedor, que teve os óculos arrancadas e danificados durante a agressão sofrida.

continua após a publicidade

O jornalista conta que os policiais já chegaram com a abordagem violenta. Ainda segundo Guilherme Guerra, quando questionou uma policial sobre a forma como eles abordaram os torcedores, ela apenas respondeu: “Sai daqui pra você não apanhar de novo, vai embora”.

➡️Lucas Silva aponta virada de chave para o Cruzeiro na temporada

A Polícia Militar de Minas Gerais ainda não se manifestou sobre a ocorrência.